Погода в Луганске на день: 30 мая будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь

30 Май 2020 2020-05-30T12:08:49+03:00

В Луганске будет облачно с прояснениями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 18 метров в секунду

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30 мая в ЛНР температура воздуха будет до 22 градусов тепла днем, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республике будет облачно с прояснениями, местами слабый кратковременный дождь, гроза; ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов.

Дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 18-20 градусов тепла.

31 мая, по предварительному прогнозу, пройдут кратковременные дожди с грозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU