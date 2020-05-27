В Луганске спасли попавшую под машину косулю

27 Май 2020 2020-05-27T22:15:55+03:00

Животное идет на поправку, но нуждается в протезах

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Поврежденного от наезда машины самца косули нашли в Луганске в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища. Животное находилось в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в государственной ветеринарной службе ЛНР.

- При клиническом осмотре косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей с полным нарушением целостности костей и кожи, - рассказывают в Госветслужбе. - Животное было доставлено в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь.

Уже сегодня косуля идет на поправку. Животное поместили в зооуголок парка «Юбилейный».

- Косуля проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится брать не только силой, но и лаской, - говорит ветеринар. - Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики.

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ИСТОЧНИК KP.RU