2020-05-27T22:15:55+03:00
Общество

В Луганске спасли попавшую под машину косулю

Животное идет на поправку, но нуждается в протезах
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Животное нуждается в протезах. Фото: ЛИЦЖивотное нуждается в протезах. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Поврежденного от наезда машины самца косули нашли в Луганске в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища. Животное находилось в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в государственной ветеринарной службе ЛНР.

- При клиническом осмотре косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей с полным нарушением целостности костей и кожи, - рассказывают в Госветслужбе. - Животное было доставлено в государственную лечебницу ветеринарной медицины Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь.

Уже сегодня косуля идет на поправку. Животное поместили в зооуголок парка «Юбилейный».

- Косуля проявляет характер, старается снять бинты сразу после процедур. Поэтому для эффективного лечения приходится брать не только силой, но и лаской, - говорит ветеринар. - Мы ему образно дали имя Сеня, директор зооуголка не возражает, значит, пусть будет Сеня. Аппетит у него нормальный, водичку пьет, нужно только найти специалиста, который сделает для него протезики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке полиция задержала нетрезвых мужчин, которые дебоширили на рынке

Об этом сообщили в МВД ДНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске спасли попавшую под машину косулю
«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке
Украина отказывается проводить процессуальную чистку переданных ДНР пленных
Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
Коронавирус в ЛНР: с 1 июня возобновляется движение междугороднего общественного транспорта
Командиры ВСУ пытались продать 50 комплектов американского военного снаряжения
Украина увеличила численность запрещенного тяжелого вооружения в Донбассе
Киевские силовики препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко поблагодарила медков за спасение людей от коронавируса
В Донецке полиция задержала нетрезвых мужчин, которые дебоширили на рынке
В ДНР тесты на коронавирус делают без выходных
Танкисты ДНР отработали тактическое маневрирование с боевой стрельбой
Почему из аптек ДНР пропала перекись водорода
От коронавируса в ДНР умер мужчина
Коронавирус в ДНР выявлен у двухлетнего ребенка
ВСУ обстреляли Старомихайловку
Погода в Донецке на день: 27 мая будет идти дождь
Погода в Луганске на день: 27 мая температура воздуха прогреется до +24
О готовности паспорта гражданина ЛНР теперь будут сообщать по телефону
Когда выпускники ЛНР получат свои аттестаты?
Министр здравоохранения ДНР рассказала о реальных проблемах в борьбе с COVID-19
Народный совет ДНР предложил исключить украинскую гривну из перечня законных средств платежа на таможне
Глава ДНР Денис Пушилин: «Вот уже шесть лет мы строим мир, при этом пребывая в состоянии войны»
Боевики ВСУ пригнали военную технику к жилым домам в Донбассе
В Донецке с 27 по 28 мая отключат водоснабжение из-за планового хлорирования воды
В ДНР поднимут цены на пиво и сигареты