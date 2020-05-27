Полиция Донецка задержала нетрезвых мужчин, которые препятствовали работе рынка

27 Май 2020 2020-05-27T15:31:00+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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На рынке в Кировском районе столицы Донецкой Народной Республики сотрудники полиции ДНР задержали нетрезвых мужчин, которые препятствовали работе рынка. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

- Наряд Государственной службы вневедомственной охраны МВД задержал нетрезвых граждан, которые препятствовали работе Республиканского рынка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место полицейские обнаружили граждан, которые вели себя вызывающе, приставали к прохожим и выражались нецензурной бранью.

- Охранник рынка сделал нарушителям замечание, в ответ на что один из мужчин распылил ему в лицо газ из перцового баллончика, - рассказывают в министерстве внутренних дел Республики. - Данные граждане были задержаны и доставлены в Кировский райотдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU