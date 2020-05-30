Погода в Донецке на день: 30 мая будет малооблачно, небольшой дождь
В Донецке и Донецкой Народной Республике 30 мая будет малооблачно, небольшой дождь. Утром синоптики прогнозируют +16 градусов. Днем столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля. Вечером ожидается +14.
В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит 15-20 метров в секунду.
В этот день почитается память Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.
По прогнозам синоптиков, 31 мая в Донецке и ДНР погода не поменяется. Будет тепло, ожидается небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU