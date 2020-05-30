Вступительная кампания в вузы ЛНР продлится до 30 сентября

30 Май 2020 2020-05-30T18:50:17+03:00

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Вступительная кампания 2020 в ВУЗы ЛНР продлится до 30 сентября. Об этом сообщил на брифинге министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

— Если говорить о сроках проведения как вступительной кампании, так и подачи документов, они смещаются в сторону продления, — сказал он. — Я думаю, для нас это не станет чем-то новым, потому что последние несколько лет у нас из года в год вступительная кампания как в ВУЗах, так и в учреждениях СПО все время продлевалась до 30 сентября. В этом году мы не стали принимать двумя приказами данное решение, поэтому мы изначально принимаем решение, что она продлится у нас до 30 сентября.

Кроме того, абитуриенты могут подать документы высшего и среднего профессионального образования в дистанционном режиме, если не будет дано других распоряжений от Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU