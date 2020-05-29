«Кому война – мать родна!» Житель Донбасса устроил на подконтрольной Украине территории две нелегальные автозаправки

29 Май 2020 2020-05-29T22:32:29+03:00

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В подконтрольной Украине Дружковке местный житель организовал нелегальные автозаправки в помещениях, замаскированных под гаражи. Там и сбывал тонны бензина и дизтоплива.

- Во время обысков обнаружено более 8 тонн дизельного топлива, 705 литров бензина, 2 автомобиля с автозаправочными комплексами, 6 комплектов специального оборудования для автоматической заправки транспорта. В целом изъято имущество, которое использовалось в незаконной предпринимательской деятельности, на сумму свыше 1 миллиона гривен, – рассказали в областной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. В том числе за нарушение правил безопасности. Ведь «наливайки» представляли опасность для окружающих. А еще – за злоупотребление властью или служебным положением. Предприниматель явно был для местных властей не человеком с улицы.

При этом следователям почему-то неизвестен поставщик топлива. Вполне возможно, что на «АЗС» сбывалось ворованное армейское топливо. Ведь коммерсант не продавал 95-й бензин. Только 92-й и дизтопливо. Того и другого полно на военных складах. А 95-й обычно в дефиците.

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ИСТОЧНИК KP.RU