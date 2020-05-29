2020-05-29T21:36:55+03:00
Политика

Глава комитета Верховной рады признался, что жителей Донбасса нельзя лишить украинского гражданства за паспорта РФ

Александр Мережко сослался на Конституцию Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У жителей Донецка помимо украинского и российского паспортов есть еще паспорт гражданина ДНРУ жителей Донецка помимо украинского и российского паспортов есть еще паспорт гражданина ДНРФото: Юрий СОБОЛЕВ
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На Украине очередной скандал - глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики, депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что жителей Донбасса нельзя лишить украинского гражданства за паспорта РФ.

- Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это – императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию, – сказал Мережко украинскому СМИ.

Он добавил, что этим вопросом активно занимается вице-премьер Алексей Резников, а в парламенте идут серьезные дискуссии в отношении закона о двойном гражданстве.

- После таких заявлений радикалы вновь выйдут на майдан. Но и без этого очевидно: команда Зеленского придумывает схемы, чтобы удержать жителей Донбасса от дальнейшей интеграции в Россию, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Действительно, в Офисе президента Украины придумали вариант «безопасной реинтеграции». Конечно же, в незалежную.

- Дончанам не стоит вестись на эти «двойные обещания», - говорит Кузьменко. – Не дай Бог, случится, что в Донецк зайдут украинские войска, тогда от расправы их никто из украинских политиков не спасет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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