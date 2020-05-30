Минкульт ДНР готовит выставку картин молодых художников на библейские сюжеты
Министерство культуры Республики запустило конкурс среди молодых художников. Победа в нем дает возможность поучаствовать в выставке на религиозную тематику, которую готовит ведомство. Об этом сообщила заведующая производственной практикой Донецкого художественного колледжа Светлана Петрикина.
— 1 июня начинается прием работ и заявок для участия в Республиканском конкурсе молодых художников «Веры нашей торжество». Организаторами конкурса являются министерство культуры ДНР и Донецкий художественный колледж, - рассказала она.
Работы принимаются до 1 ноября. Она должна быть не меньше формата А2 (40х60 см).
— Работы принимаются по адресу: город Донецк, улица Ткаченко, 96. В связи с введением режима повышенной готовности в ДНР возможно предоставление сканкопий заявок и фотокопий работ на электронный адрес Донецкого художественного колледжа: donart_college@mail.ru, — добавила Петрикина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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