2020-05-30T22:04:36+03:00
Звезды

Минкульт ДНР готовит выставку картин молодых художников на библейские сюжеты

Поучаствовать в выставке может каждый. Но перед этим работа художника должна поучаствовать в специальном конкурсе, организованном ведомством
Екатерина Сорока
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Детально с порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальных сайтах организаторовДетально с порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальных сайтах организаторовФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Министерство культуры Республики запустило конкурс среди молодых художников. Победа в нем дает возможность поучаствовать в выставке на религиозную тематику, которую готовит ведомство. Об этом сообщила заведующая производственной практикой Донецкого художественного колледжа Светлана Петрикина.

1 июня начинается прием работ и заявок для участия в Республиканском конкурсе молодых художников «Веры нашей торжество». Организаторами конкурса являются министерство культуры ДНР и Донецкий художественный колледж, - рассказала она.

Работы принимаются до 1 ноября. Она должна быть не меньше формата А2 (40х60 см).

Работы принимаются по адресу: город Донецк, улица Ткаченко, 96. В связи с введением режима повышенной готовности в ДНР возможно предоставление сканкопий заявок и фотокопий работ на электронный адрес Донецкого художественного колледжа: donart_college@mail.ru, — добавила Петрикина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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