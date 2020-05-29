Глава МИД ДНР отреагировала на заявления заместителя главы украинской делегации в Минске

29 Май 2020 2020-05-29T20:03:38+03:00

Наталья Никонорова отметила, что заявления Мережко говорят о стремлении Украины уйти от выполнения своих обязательств. Фото: МИД ДНР / mid-dnr.su

Наталья Никонорова отметила, что заявления Мережко говорят о стремлении Украины уйти от выполнения своих обязательств

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала международное сообщество обратить внимание и дать официальную характеристику провокационным высказываниям официального представителя Украины в Минске.

Это было вызвано последними заявлениями Мережко, который заговорил о «моральном праве Украины выйти из Минских соглашений». После таких выступлений представителя незалежной, глава МИД ДНР заявила, что украинские власти напрямую подтвердили, что их наиболее приоритетная задача – это не достижение мира в Донбассе, а сохранение санкций западных стран против Российской Федерации.

- Да и в целом Киев уже неоднократно не только на словах, но и на деле показал, что судьба жителей Донбасса интересует Украину в последнюю очередь: продолжаются обстрелы мирного населения, целенаправленное лишение жителей электричества и водоснабжения, - подчеркнула министр. - Наблюдается прямой отказ от любых переговоров с нашими представителями по практическим вопросам урегулирования, несмотря на наши регулярные призывы начать такой диалог на основе письменных документов.

Также Никонорова сообщила, что «если Украина все-таки решит выйти из минского процесса, такой шаг может иметь непредсказуемые последствия».

Полный текст комментария на официальном сайте ведомства.

Читайте также

Во время обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки

Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU