2020-05-29T20:03:38+03:00
Политика

Глава МИД ДНР отреагировала на заявления заместителя главы украинской делегации в Минске

Наталья Никонорова отметила, что заявления Мережко говорят о стремлении Украины уйти от выполнения своих обязательств
Никита МАКАРЕНКОВ
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Наталья Никонорова отметила, что заявления Мережко говорят о стремлении Украины уйти от выполнения своих обязательств. Фото: МИД ДНР / mid-dnr.suНаталья Никонорова отметила, что заявления Мережко говорят о стремлении Украины уйти от выполнения своих обязательств. Фото: МИД ДНР / mid-dnr.su
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала международное сообщество обратить внимание и дать официальную характеристику провокационным высказываниям официального представителя Украины в Минске.

Это было вызвано последними заявлениями Мережко, который заговорил о «моральном праве Украины выйти из Минских соглашений». После таких выступлений представителя незалежной, глава МИД ДНР заявила, что украинские власти напрямую подтвердили, что их наиболее приоритетная задача – это не достижение мира в Донбассе, а сохранение санкций западных стран против Российской Федерации.

- Да и в целом Киев уже неоднократно не только на словах, но и на деле показал, что судьба жителей Донбасса интересует Украину в последнюю очередь: продолжаются обстрелы мирного населения, целенаправленное лишение жителей электричества и водоснабжения, - подчеркнула министр. - Наблюдается прямой отказ от любых переговоров с нашими представителями по практическим вопросам урегулирования, несмотря на наши регулярные призывы начать такой диалог на основе письменных документов.

Также Никонорова сообщила, что «если Украина все-таки решит выйти из минского процесса, такой шаг может иметь непредсказуемые последствия».

Полный текст комментария на официальном сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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