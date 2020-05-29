Во время обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Сегодня вечером глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя жилмассива Комарова (Курганка) на севере Горловки.
- Курганка. Улица Власенко. Ранен мирный житель. Байрак, Доломитное идет обстрел. Будьте осторожны! – отметил Приходько.
Стало известно, что ранение в правую лопатку получил Валерий Ершов, 1968 г. р. У него состояние средней тяжести. По мужчине, который работал на своем огороде, стрелял снайпер. Пострадавшего отвезли в больницу и проводят операцию.
Также в результате обстрела Никитовского района, поселка Гольмовский загорелся доломитный завод. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании.
Тем временем, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле из минометов Докучаевска и Широкой Балки. Со стороны Новотроицкого в 18.20 по Докучаевску выпущено 6 мин калибром 120 мм. Со стороны Новгородского в 18.40 по Широкой Балке - 8 мин калибром 120 мм.
Информация о вечерних обстрелах обновляется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская армия от ответного огня защитников ДНР потеряла почти 40 бойцов
В Народной милиции Республики рассказали о боевых потерях ВСУ за неделю (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU