Во время обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки

29 Май 2020 2020-05-29T21:48:43+03:00

Украинские вояки вновь открыли огонь из тяжелого вооружения по городам и поселкам ДНР. Фото Пресс-центр штаба ООС

Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько

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Сегодня вечером глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя жилмассива Комарова (Курганка) на севере Горловки.

- Курганка. Улица Власенко. Ранен мирный житель. Байрак, Доломитное идет обстрел. Будьте осторожны! – отметил Приходько.

Стало известно, что ранение в правую лопатку получил Валерий Ершов, 1968 г. р. У него состояние средней тяжести. По мужчине, который работал на своем огороде, стрелял снайпер. Пострадавшего отвезли в больницу и проводят операцию.

Также в результате обстрела Никитовского района, поселка Гольмовский загорелся доломитный завод. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании.

Тем временем, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле из минометов Докучаевска и Широкой Балки. Со стороны Новотроицкого в 18.20 по Докучаевску выпущено 6 мин калибром 120 мм. Со стороны Новгородского в 18.40 по Широкой Балке - 8 мин калибром 120 мм.

Информация о вечерних обстрелах обновляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU