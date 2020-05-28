2020-05-28T18:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР от коронавируса умирает не больше людей, чем от свиного гриппа

За все время в Республике заразились 469 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусомОльга Долгошапко рассказала о ситуации с коронавирусомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 469 человек. Из них полностью выздоровели 111 человек, а 15 – умерли.

- Сейчас показатель летальности от коронавируса COVID-19 в пределах 3-3,5 процентов. Практически на таком же уровне, как от свиного гриппа (H1N1). В этом году от пневмоний, вызванных H1N1, умерло тридцать три человека, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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