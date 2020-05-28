Донецк присоединился к международной акции и высадил сирень в память о погибших в Великой Отечественной войне

28 Май 2020 2020-05-28T17:53:08+03:00

Высадка 27 миллионов саженцев деревьев и кустарников по числу погибших в годы войны

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Кусты сирени высажены в Донецке в рамках международной акции «Сад Памяти», приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Сад Памяти» началась в марте текущего года и продлится до 22 июня. Ее цель — высадка 27 миллионов саженцев деревьев и кустарников по числу погибших в годы Великой Отечественной жителей Советского Союза. Первый сад памяти был высажен в Севастополе. На данный момент к акции присоединились ряд стран СНГ. Принять участие в акции можно также высадив саженцы около дома или на даче и отметив этом место на интерактивной карте – https://садпамяти2020.рф

Члены Общественной палаты Республики и представители инициаторов акции – регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». высадили 20 саженцев у братской могилы советских воинов, замученных фашистами в 1941 – 43 годах в Петровском районе Донецка.

Еще 10 декоративных кустов появятся завтра в Буденновском районе города у монумента энергетикам Донбасса, погибшим во время войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU