2020-05-28T17:53:08+03:00
Общество

Донецк присоединился к международной акции и высадил сирень в память о погибших в Великой Отечественной войне

Высадка 27 миллионов саженцев деревьев и кустарников по числу погибших в годы войны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
ДНР присоединилась к международной акции. Фото: ДАНДНР присоединилась к международной акции. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Кусты сирени высажены в Донецке в рамках международной акции «Сад Памяти», приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Сад Памяти» началась в марте текущего года и продлится до 22 июня. Ее цель — высадка 27 миллионов саженцев деревьев и кустарников по числу погибших в годы Великой Отечественной жителей Советского Союза. Первый сад памяти был высажен в Севастополе. На данный момент к акции присоединились ряд стран СНГ. Принять участие в акции можно также высадив саженцы около дома или на даче и отметив этом место на интерактивной карте – https://садпамяти2020.рф

Члены Общественной палаты Республики и представители инициаторов акции – регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». высадили 20 саженцев у братской могилы советских воинов, замученных фашистами в 1941 – 43 годах в Петровском районе Донецка.

Еще 10 декоративных кустов появятся завтра в Буденновском районе города у монумента энергетикам Донбасса, погибшим во время войны.

Читайте также

«Если бы не Донбасс, майданы вспыхнули по всей России»: Дончане отреагировали на высказывание социолога Евгения Копатько

В передаче Владимира Соловьева социолог высказал то, о чем думают большинство дончан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецк присоединился к международной акции и высадил сирень в память о погибших в Великой Отечественной войне
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о статистике коронавируса: «Мы честно показываем все смерти»
«У него сегодня второй день рождения»: В Донецке провода электропередач под напряжением упали на автомобиль с водителем внутри
Денис Пушилин отметил вклад пограничников в борьбу с диверсантами
Пьяный водитель устроил ДТП в Краматорске: Все его участники в больнице
Коронавирус в ДНР: Выявлено 34 новых случая заболевания
В ЛНР внесены изменения в порядок регистрации недвижимости
Коронавирус в ЛНР: За сутки девять новых случаев заболевания COVID-19
Украина продолжает обстреливать Донецк
Донецкий приют «4 ЛАПКИ»: «Чтобы оплатить счета за электричество, нужно животных оставить голодными»
В ДНР четверо заразившихся коронавирусом умерли не от Covid-19
Взломан аккаунт в Twitter Главы ДНР
Погода в Луганске на день: Кратковременный дождь и местами - гроза
Погода в Донецке на день: Порывы ветра будут достигать 8 м/с
В Луганске спасли попавшую под машину косулю
«Жить в таком эмоциональном состоянии очень трудно!» Жители Александровки рассказали о ситуации в прифронтовом поселке
Украина отказывается проводить процессуальную чистку переданных ДНР пленных
Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
Коронавирус в ЛНР: с 1 июня возобновляется движение междугороднего общественного транспорта
Командиры ВСУ пытались продать 50 комплектов американского военного снаряжения