Поддержать Донбасс и его народ, понять, что, если бы не его мужество, майданы полыхнули по всей России, призвал социолог Евгений Копатько в передаче Владимира Соловьева.

- На восточном фронте, по большому счету, без перемен. И это не Ремарк. Там затяжная оппозиционная война, в которой люди живут 6 лет. И, если бы не Донецк, война бы пришла в Россию. Ну, майдан точно бы пришел, - заявил Евгений Копатько. – Для дончан не имеют значения высокопарные слова и выражение озабоченности. И любой риторики там в Донбассе уже мало. Аргументом могут стать только действия. Люди терпят неопределенность седьмой год! Наши люди.

Евгений подчеркнул, что нельзя бесконечно «тянуть» эту тему за счет жителей Донбасса.

Дончане поддержали его слова, сказав, что их мнение редко, кто озвучивал настолько точно.

- Впервые слышу то, что чувствуем все мы седьмой год. Больно слышать, когда спрашивают, а что у вас до сих пор война? Или утверждение, что Донбасс - Украина, - говорит Лариса из Горловки. – А у нас обстрелы каждый день и новые жертвы.

- За всё время впервые услышал в передаче то, о чём там многие думают, но сказать вслух духа не хватает. Достойно, по-мужски. Жму руку, - отреагировал дончанин Александр. - Хорошо бы, чтобы это в высоких кабинетах услышали, где наши судьбы - разменная монета.

Высказывание Евгения Копатько о необходимости решения Донбасского вопроса актуально в свете недавнего заявления главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он заявил, что администрации «самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы», когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина. Собственно, кто-кто, а дончане точно не сомневаются в людоедских настроениях украинской власти.

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