2020-05-28T17:33:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о статистике коронавируса: «Мы честно показываем все смерти»

Ольга Николаевна поделилась свои мнением по поводу ситуации в мире
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко – о статистике коронавируса: «Мы честно показываем все смерти»Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко – о статистике коронавируса: «Мы честно показываем все смерти»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За все время в Донецкой Народной Республике коронавирусом COVID-19 заразились 469 человек. Из них сейчас на лечении находятся 343 пациента, 15 человек умерли.

- Мы честно показываем все смерти от коронавирусной инфекции. Я не вру и того же самого требую от своих сотрудников. Мне как врачу, организатору и ученому важно знать правду. Потому что в других странах много надуманного и откровенно ложных сведений. В Италии и США почему-то в одночасье люди десятками тысяч стали умирать от коронавирусной инфекции, в то время как резко снизилась смертность от всех остальных болезней. Я не думаю, что это так на самом деле, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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