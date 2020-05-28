«У него сегодня второй день рождения»: В Донецке провода электропередач под напряжением упали на автомобиль с водителем внутри

28 Май 2020 2020-05-28T16:52:43+03:00

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Сегодня, около двух часов дня, на бульваре Шахтостроителей напротив детской больницы в Донецке произошел обрыв линии электропередач. Провода под напряжением упали не на асфальт или землю, а прямо на автомобиль, в котором в этот момент находился человек. Водитель чудом остался жив. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

— Обрыв проводов на пересечении Шахтостроителей и Шевченко, напротив детской областной больницы. Таврия немного горит. Водитель жив. Сегодня у него второй день рождения, — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают, что обрыв произошел из-за оборвавшейся дерева на обочине. Похоже, оно не выдержало сильных порывов ветра и в итоге спровоцировало инцидент.

Кроме того, сегодня повезло не только водителю, но и еще нескольким прохожим. Они вовремя успели перейти дорогу, до того как услышали треск ломающейся ветки.

— Я только успела дорогу перейти, как рухнуло дерево следом, повезло и водителю и женщину, которая возле проводов оказалась! За водителей сильно испугалась. Особенно, когда парень хотел веткой скинуть искрящийся провод с крыши машины. Хорошо, что не стал этого делать, — сообщила очевидица событий Александра.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/781817" frameborder="0"></iframe> Провода линииэлектпопередач упали на автомобиль с человеком внутри.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU