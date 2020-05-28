2020-05-28T13:46:17+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Краматорске: Все его участники в больнице

Всего в аварии пострадали трое человек
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Результат ночной поездки в веселом состоянии. Фото: пресс-служба Краматорского отдела полицииРезультат ночной поездки в веселом состоянии. Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции
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В Краматорске (подконтрольная Украине территория) 39-летний нетрезвый водитель устроил ДТП. В результате аварии он и двое пассажиров получили травмы.

Сегодня в 00:10 в полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Левобережной.

- На месте происшествия установлено, что 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 2103, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Левобережной. Не справившись с управлением совершил наезд на бетонную дорожку, которая ведет ко двору частного дома. В результате аварии водитель и две пассажирки, 27 и 32 лет, получили телесные повреждения. Всех участников ДТП доставили в больницу, - сообщает пресс-служба полиции города.

Недавно суд вынес приговор жителю Константиновки (подконтрольная Украине территория), который на своем автомобиле наехал на 9-летнего ребенка и даже не раскаялся в совершенном. Его приговорили к 4 годам заключения и взысканию ущерба.

Тогда ребенок получил открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломы голени и плеча и с трудом выжил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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