Денис Пушилин отметил вклад пограничников в борьбу с диверсантами

28 Май 2020 2020-05-28T15:23:59+03:00

Особые слова благодарности в Год Великой Победы Глава ДНР выразил тем, кто посвятил свою жизнь защите родных границ – ветеранам пограничных войск. Фото: ДАН

Сегодня в ДНР отмечается День пограничника

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Сегодня с профессиональным праздником поздравил пограничников Глава Республики Денис Пушилин.

- Ваша стойкость, доблесть и отвага незаменимы в любое время, но особенно необходимы Республике сегодня, когда усиливаются диверсионные атаки и провокации противника, – отметил Пушилин. – Убежден, что благодаря вашей верной и ответственной службе ни один нарушитель государственной границы Донецкой Народной Республики не избежит наказания, и пограничное пространство всегда будет под вашим надежным контролем.

Он добавил, что охрана границы требует от личного состава высокого профессионализма, универсальных знаний и навыков.

Ранее мы сообщали, что интернет-ресурс Главы ДНР Дениса Пушилина в социальной сети Twitter был взломан. В результате взлома на личной странице главы государства появилась запись, компрометирующая подразделения Народной милиции Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU