В ЛНР внесены изменения в порядок регистрации недвижимости

28 Май 2020 2020-05-28T11:39:07+03:00

Гражданам Республики не требуется обращаться в суд с заявлением о снятии данных обременений. Фото: ЛИЦ

Вся история жилья будет теперь отражена в информационной справке

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Правительство ЛНР внесло ряд изменений в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации по нему. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила первый заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.

Она напомнила, что в мае Правительство Республики приняло постановления, регулирующие отношения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, которые направлены на улучшение механизма реализации гражданами Республики своих имущественных прав.

- 5 мая 2020 года принято постановление Правительства №282/20 "О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации", которым установлены новые формы информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, - отметила первый замминистра.

СПРАВКА "КП"

Обременения прав на имущество – это ограничения, которые возникают на основании закона или договора, и ограничивают возможность владения, пользования или распоряжения этим имуществом. Некоторые обременения возникают по воле собственника (например, залог его имущества), другие не зависят от него (к примеру, арест).

Обременения прав на имущество – это ограничения, которые возникают на основании закона или договора, и ограничивают возможность владения, пользования или распоряжения этим имуществом. Некоторые обременения возникают по воле собственника (например, залог его имущества), другие не зависят от него (к примеру, арест).

Источник: https://dom.ria.com/articles/vidy-obremenenij-na-nedvizhimost-173686.html © DOM.RIA.com™

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ИСТОЧНИК KP.RU