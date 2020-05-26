Оперная дива Натали Орли: «Время для песен обязательно наступит»

Ее голос я впервые услышала во время показа моделей донецких дизайнеров. И это было настолько мощно, даже не верилось, что обладательница такого голоса - вот эта хрупкая девушка, напоминающая экзотическую птицу. А потом я увидела клип Натальи «Улетай на крыльях ветра» на мотив оперы «Князь Игорь». Клип снимался в наших родных степях, а былинным богатырем в нем выступил научный сотрудник ботанического сада Донецка – Сергей Жуков.

Фото: архив Натали Орли

В Донецк привела любовь

- Родилась я в Запорожье, корни мои наполовину – молдавские, наполовину – русско-украинские. А потом мы переехали в Киев, где и происходило обучение и становление, как певицы. Уже в детском саду были замечены мои вокальные данные, поэтому обычная школа шла параллельно с музыкальной, а плюс к этому – углубленное изучение языков в специализированной школе. Я не помню, чтобы я скучала в детстве или бесцельно шаталась по улицам – каждая моя минута была расписана, но я получала удовольствие от этой загруженности. Уже после был музыкально-педагогический колледж, затем - музыкальная академия, работа в оперной студии. А потом в течении месяца я брала уроки вокала в Лондоне у знаменитой Лауры Сарти, она открыла все возможности моего голоса, - рассказывает Наталья.

Именно в Киеве вышел первый англоязычный альбом Натальи - «Life». А потом на очередных гастролях в Донецке она встретила будущего мужа и с тех пор этот город стал ее вторым домом.

В Донецк привела любовь к мужу. Фото: архив Натали Орли

- Донецк мне почему-то сразу стал родным, каковым так и не смог стать Киев, хотя я столько лет там прожила. Идеальный город для жизни. Но началась война. В 2014 году у меня родилась дочь, и мы были вынуждены ненадолго уехать, чтобы вскоре снова вернуться в Донецк, - вспоминает певица. – Один год провели в Китае. Это удивительная страна с совершенно неповторимыми традициями. Китайцы по-настоящему добрые, очень трудолюбивые, но и при этом хитрые. Как-то все это в них сочетается непостижимым образом!

Натали всегда были интересны эксперименты в классике. Фото: архив Натали Орли

Классика может звучать современно

Натали начинала в танцевальной музыке, но вскоре переросла это направление. Сейчас она работает в стиле Classical crossover, создавая кавер версии на всемирно известные арии - это синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп, рок, электронной музыки. Кстати, очень популярный во всем мире. А ее лирико-колоратурное сопрано убедит даже атеиста, что все мы созданы по образу и подобию Бога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/781367" frameborder="0"></iframe> Клип оперной дивы Натали Орли.! другой источник

- Мне всегда были интересны эксперименты в классике именно в этом направлении, - признается она. - Классика – это база. Если говорить о классическом кроссовере, то любителям музыки сразу вспомнится знаменитая скрипачка Ванессы Мэй.

На съемках клипа. Фото: архив Натали Орли

При этом ее имя известно больше за рубежом, чем в Донецке, возможно это связано с тем, что поет она на английском языке. Наталья сама пишет слова, музыку и аранжировку.

- Творю я всегда сама. В этот момент для меня исчезает все вокруг. И это касается не только музыки, но и создания образов. Все концертные костюмы придуманы самостоятельно и воплощены в жизнь моими мастерами. А вот декорировать платья люблю сама. Некоторые из моих нарядов создаются 3-4 месяца и весят немало, ведь они инкрустированы камнями, перьями, - говорит Наталья. - Но при этой необходимости тишины и уединения в момент созидания, я – командный игрок, мне хорошо среди единомышленников. Мне нравится обсуждать задумки с коллегами, искать интересные пути воплощения. Тут уже идет диалог, синергия.

А кроме всего, Натали еще и мама 6-летней Екатерины.

- Дочь занимается балетом, учит английский, общается с подружками. Я готова ей предоставить простор. Пусть она сама решит, кем хочет стать, а я ее поддержу. Заставлять и принуждать к чему-либо, тем более к пению, не буду, - уверяет Наталья.

Мама и дочка. Фото: архив Натали Орли

Ежедневные тренировки даже на карантине

Накануне того, как весь мир, словно раковина моллюска, захлопнулся на карантин, у Натальи в Америке был практически готов к выходу альбом «Wind Songs» («Песни ветра»). Работа над ним длилась пять лет, были отсняты клипы и эта работа могла стать серьезной заявкой на международном уровне.

Высшее музыкальное образование Натали получила в Киевской музакадемии. Фото: архив Натали Орли

- Сначала была апатия – слишком быстро, буквально на полном ходу, жизнь ударила по тормозам. Пришлось отложить все планы. Затем пришло осознание и, наконец, принятие действительности. Помните это: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней? Я надеюсь, мой альбом увидит свет осенью, - философски замечает она. - Затишье, вызванное карантином, я сейчас использую для создания новых образов, а еще для укрепления здоровья. Много тренируюсь, слежу за весом. Это миф, что оперный певец должен быть полным. Спорт очень важен в нашей профессии, ведь голосовые связки - это мышцы, которые нуждаются в постоянной тренировке. У меня много коллег, успешно выступающих по всему миру и все это стройные люди. Полнота – это скорее выбор человека, а не условие сильного голоса.

На прощание Наталья пожелала всем обрести гармонию с самими собой.

- Используйте это время, чтобы побыть с близкими, заняться собой. Нам всегда на это не хватает времени! Еще - не ропщите и не завидуйте, это разрушает, прежде всего, нас самих. А время для песен обязательно наступит. Вот увидите! И я буду рада петь для дончан, - обещает Натали.

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