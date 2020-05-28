2020-05-28T09:28:04+03:00
Дом. Семья

Донецкий приют «4 ЛАПКИ»: «Чтобы оплатить счета за электричество, нужно животных оставить голодными»

Приют для животных просит посильной помощи у всех неравнодушных людей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Животные ни в чем не виноваты. Фото: архив приюта "4 ЛАПКИ"Животные ни в чем не виноваты. Фото: архив приюта "4 ЛАПКИ"
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В приюте «4 ЛАПКИ» наступила критическая ситуация. Сотрудники стоят перед выбором – оплатить счета за электроэнергию или накормить питомцев. Тяжелый выбор.

Сегодня в донецком приюте есть щенки, есть подростки, более 25 питомцев с массой тела от 35 кг до 80 кг, стационар с ослабленными и больными животными, которым необходимо полноценное питание.

- Друзья, учитывая опыт последних сборов на нужды приюта «4 ЛАПКИ» и его питомцев, мы вынуждены начинать просить на коммуналку заранее, даже не зная точной суммы, - говорит руководитель приюта Ирина Волик. - Мы реально не знаем, как дальше выживать нашему приюту в таких условиях. Гражданскому конфликту, который продолжается вот уже седьмой год, не видно конца и края... Мы устали от нищенских зарплат, всевозможных ограничений и блокад. При этом за годы войны мы построили более 70 вольеров и 2 палаты стационара на 6 боксов, вышли на достойный для военного приюта уровень, а сейчас реально тонем! После того, как приносят счета, нам практически не дают времени на сбор средств для оплаты электричества, и чтобы не было просрочек, принуждают вообще перейти на предоплату.

В прошлом месяце счет за электричество составил 12 тысяч рублей. Все потребности приюта, а их для 300 животных достаточно много, закрываются исключительно за счёт благотворительных взносов добрых людей!

А помочь приюту можно по следующим реквизитам:

Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина

ПриватБанк 5168 7554 4292 9671 Виктория Гречко

PayPal: kondratuk.igor88@gmail.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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