Погода в Луганске на день: Кратковременный дождь и местами - гроза

28 Май 2020 2020-05-28T08:13:14+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 28 мая будет 27 градусов тепла днем.

- С 21.00 27 мая до 21.00 28 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков; ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 23-25 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 24-26 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU