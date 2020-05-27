Дневник продавщицы: Как в угрозу коронавируса я потеряла деньги, но нашла мужа

У меня за плечами 35 лет, три неудачных замужества и единственная дочь. Никаких сбережений, только квартира на окраине Донецка. Поблизости работы нет, поэтому самая удобная и доступная – на Привокзальном. Выбираешься из нашего Октябрьского за ж – д вокзал, и мир будто меняется. Там жизнь. А у нас она остановилось в мае 2014 – го, когда аэропорт «утюжили» по полной. Сейчас многие люди вернулись – не смогли прижиться вдали от дома.

Те, кто остался, попытались найти работу на рынке, в магазине. Некоторым повезло, устроились к коммунальщикам. Кто бы мог подумать, что в дворники после 45 в войну не пробиться!

Главное наставление – знать алкашей

По меркам Октябрьского, я получила хорошее место – продавец в продуктовом магазине. Этакие «магазины у дома», где в ассортименте в основном алкоголь, вода, хлеб и снеки, которым по сто лет. В этом районе много продавщиц из Октябрьского. Транспорт у нас не ходил, так что добирались группами. Была компания девушек на велосипедах, и пеших спортсменок.

- Лен, ты помни, главное в моих магазинах – это красивая, но строгая продавщица, - напутствовал меня хозяин Сан Саныч. – В долг давай только проверенным алкашам. Ты же понимаешь, они к нам не за кефиром ходят. А обидишь – уйдут к конкурентам. Ну и налоговую остерегайся. О проверках буду сообщать. Если меня не подведут, конечно!

Это было еще до угрозы коронавируса. А потом те, прошлые проверки. О них хозяину не сообщалось.

- Детский сад закончился, Лен, - сказал он мне после введения масочного режима.

Я пила кофе, когда нагрянули. Двое парней буквально с порога начали снимать меня на телефон. Да, пила я кофе без маски, и перчатка была только на левой руке. Покупателей не было.

- Вызывайте хозяина, документировать будем! – безапелляционно заявил один.

Штраф – из своего кармана

Сан Саныч приехал через 10 минут. Злой и без маски. Его запал проверяющие тут же сбили до нуля. И пяти минут не прошло, как хозяин помрачнел, сжался и даже нашел в кармане маску. Правда, одна резинка была оборванная. Так что «защитное средство» просто болталось на ухе. Он мотал своей квадратной головой в этой «защите», когда речь шла о суммах штрафа и мне было смешно. Хорошо, что маска скрывала то, как я сдерживалась, дабы не заржать, как конь!

30 тысяч – такой штраф определили блюстители масочного режима. Сан Саныч их вежливо провел и заявил, что платить буду я! Почему – то паники у меня не было – такие деньги отсутствовали, и занять мне было не у кого. И так с работой у людей проблемы, а тут еще и меры по борьбе с инфекцией! О моих финансах хозяин знал. Потому и предложил сразу высчитывать из зарплаты.

Мы давно привыкли жить одним днем, и я быстро сообразила – париться по этому поводу не нужно, пойду к ребятам из соседнего магазинчика. Они продают суши, делают их прямо у тебя на глазах, никакого алкоголя! Давно к ним присматриваюсь. Во – первых, у них чисто. И я обожаю, но очень редко позволяю себе всякие там роллы. Разве что дочь балую.

Во – вторых, в магазинчике здоровая атмосфера. Оба повара подтянутые, всегда шутят и никакого негатива о том, в какой ситуации мы тут живем.

- Эх, Лен, они нас тоже оштрафовали. 70 тысяч! Кофе мы не пили, но работали без масок, - посетовал повар Илья. – Но мы будем судиться. Иначе закрыться придется.

У меня на примете есть еще один магазинчик. Там продают чай, кофе. Пахнет, как в кофейне в центре Донецка. Я иногда бывала там, сейчас она закрыта.

И продавцы, и покупатели мечтают о том, чтобы угроза коронавируса всех миновалаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Не могла смотреть на полки

Вдруг подумала, что для меня крайне важно работать в безалкогольном магазине. Я за эти годы насмотрелась на клиентов, их жен, детей. На то, как разрушались семьи. Самое печальное – когда он и она пили вместе. Вот тогда их дети – были просто сиротами при живых родителях.

Моя сменщица Марина как – то шутя рассказывала, как местные посылали в наш магазин сына. Пацану лет пятнадцать. Марина ему продавать отказывалась, а конкуренты запросто. Но сейчас с этим строго, никто не рискует. А было время, когда моя сменщица говорила:

- Вадик, бери сразу две! Все равно опять пошлют!

Сан Саныч хохотал, а мне было не смешно. Не могла смотреть на эти полки с отравой. Сейчас, на удаленке, выпивать стали больше. Но это я сужу по нашему кварталу.

Влюбиться помогла маска

30 тысяч так и висели на мне. Но еще большим дискомфортом были маски и перчатки. У Марины вовсю разбушевалась аллергия. Она жаловалась, что «снимает после смены перчатки вместе с кожей».

Мы экономим на всем – масках, перчатках, дороге. Перчатки лучше покупать черные. Потому как на светлых видна грязь, их же каждые два часа не поменяешь.

А в маске я стала задыхаться. Даже если она из байки, льна, марли. Может, это психологическое? Просто задыхаюсь от безысходности?

На днях пришел мужичок лет сорока пяти. Не поверите, за кефиром. Кефир у меня, конечно, тоже есть, но привыкла я к другим клиентам.

- А я вас помню, - сказал мужчина.

Я уж было подумала – тайный проверяющий! Услышал о той облаве, пришел еще денег потребовать!

Но оказалось, мы виделись раз, когда в ураган я добралась на работу, а на пороге лежала огромная ветка. Я не смогла ее оттянуть, а тот мужчина проходил мимо, помог. Я не запомнила его – дышать не давали слезы, снег, ветер. В одну минуту охватило отчаяние – как я живу, на что трачу время, что будет со мной и доченькой дальше?

Он помог мне открыть магазин и исчез. А теперь пришел и сказал, что только в маске можно рассмотреть мои глаза. И для него они – неповторимые.

Я понимаю, что слишком быстро увлекалась мужчинами до него. Но сейчас кажется, что все получится. Мой новый и единственный недавно похоронил жену. Она лет десять лежала парализована, а он ухаживал, не подпуская к ней сиделок. Работал инженером на шахте, и ни разу в жизни не изменил ей.

- Уходи из этого места, - сказал он мне. – Я помогу с деньгами, переживем войну, эту угрозу вируса. Знаешь, у нас на шахте есть мужичок, он всех пугает, ходит без маски и кричит: «Коронавирус идет!». Мы смотрим на него, смеемся. Вслух шахтеры не говорят сентиментов, но уверен, в голове у каждого одно. Нужно не расплескать эту жизнь попусту! Так что выходи за меня…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы помним, как нас убивали с неба!» Дончане рассказали, как шесть лет назад в этот день в их город пришла война

26 мая 2014 года Украина нанесла первые авиаудары по Донецку, погибли десятки мирных граждан (подробнее)

Фоторепортаж: Донецкий аэропорт и его окрестности спустя шесть лет войны

Корреспондент «Комсомолки» побывал в окрестностях бывшего аэропорта, который шесть лет назад первым принял авиаудар Киева (подробнее)