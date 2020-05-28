Погода в Донецке на день: Порывы ветра будут достигать 8 м/с

28 Май 2020 2020-05-28T08:03:55+03:00

Зато для всего зеленого такая погода во благо. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Весна в Донбассе выдалась капризной, как никогда. Если вначале казалось, что лето к нам придет еще в апреле, то май развеял эти заблуждения. Весь май Донецк поливают дожди, а температура воздуха редко поднимается выше +20.

Сегодня к вечеру тучи, царившие в небе в Донецке весь день, уберутся восвояси. Без осадков.

Сегодня днем в Донецке будет +25, ночью +13.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: «Пришел Пахом - запахло теплом». Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

И 28 мая станет единственным днем на этой неделе, который пройдет без дождя и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU