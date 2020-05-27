2020-05-27T20:48:22+03:00
Политика

Украина отказывается проводить процессуальную чистку переданных ДНР пленных

Об этом по итогам видеоконференции по итогам гуманитарной подгруппы заявили в МИД Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Такой ответ представителей Киева вызвал реакцию у посредника на переговорах от ОБСЕТакой ответ представителей Киева вызвал реакцию у посредника на переговорах от ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ходе прошедшей видеоконференции трехсторонней контактной группы, украинская сторона отказалась проводить процессуальную чистку переданных Донецкой Народной Республике пленных. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами, в частности, скорейшего завершения процессуальной очистки лиц, освобожденных ранее в процессе обмена, необходимо отметить, что неожиданно для всех украинские представители заявили, что таких обязательств на себя не брали, - говорится в сообщении ведомства.

В МИД Республики отметили, что такой ответ представителей Киева вызвал реакцию у посредника на переговорах от ОБСЕ.

- Тони Фриш, напомнил, что данные договоренности действуют с 2017 года и призвал Киев вернуться к выполнению своих обязательств, - подчеркнули в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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