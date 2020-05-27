2020-05-27T18:32:06+03:00
Политика

Командиры ВСУ пытались продать 50 комплектов американского военного снаряжения

Но были задержаны сотрудниками СБУ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинским командирам разбогатеть не удалось. Фото: warfiles.ruУкраинским командирам разбогатеть не удалось. Фото: warfiles.ru
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Командиры вооруженных формирований Украины продолжают воровать и направлять на торги вооружение, в том числе и переданное Соединенными Штатами Америки.

Так, сотрудники Службы безопасности Украины задержали командиров рот 96-й бригады ВСУ, которые пытались продать 50 комплектов снаряжения, поставленных из США в качестве военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки «Север» провела инвентаризацию в 93-й бригаде, где сотрудники СБУ выявили факт хищения приборов ночного видения AN-PVS14, переданных в ВСУ из США в качестве военной помощи, - рассказал он.

Осадчий отметил, что командиры 8-й и 9-й роты 3-го батальона 93-й бригады намеревались заработать денег по той причине, что планировали уволиться из армии.

- Найдя канал сбыта через боевиков частной военной компании, они прибыли на сделку, где с поличным и были задержаны опергруппой СБУ, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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