2020-05-27T17:39:31+03:00
Политика

Киевские силовики препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе

ВСУ глушили беспилотник международных наблюдателей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ скрывают запрещенное вооружение. Фото: warfiles.ruВСУ скрывают запрещенное вооружение. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования препятствовали работе международных наблюдателей миссии ОБСЕ. Они глушили беспилотник в районах поселка Мироновский и села Рассадки. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Маневренная группа РЭБ 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, действующая в интересах командира 24-й бригады ВСУ военного преступника полковника Валерия Гудзя, осуществила подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, производившего мониторинг нарушений ВСУ на участке местности от населенного пункта Мироновский до населенного пункта Рассадки, - сказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что беспилотник удалось спасти.

- Умелыми действиями международных наблюдателей удалось вывести БПЛА из зоны воздействия помех и без повреждений посадить его, - сообщил официальный представитель НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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