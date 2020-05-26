В Донецке с 27 по 28 мая отключат водоснабжение из-за планового хлорирования воды
В Донецке на время отключат водоснабжение из-за планового хлорирования водопроводных сетей города. Так что дончанам лучше запастись водой. Ее отключат в восемь часов утра 27 мая, а включат только в восемь часов вчера 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.
— В целях предупреждения роста инфекционных заболеваний, связанных с потреблением недоброкачественной питьевой воды и недопущения дальнейшего ухудшения качества питьевой воды, — говорится в сообщении. — Все граждане, предприятия и организации должны на период хлорирования запастись питьевой водой, так как пользоваться в этот период водой из городских сетей категорически запрещается!
Даже, когда воду включат, некоторое время ее лучше не использовать для приготовления пищи или принятия ванн. Поскольку в ней будет большая концентрация хлора. Лучше спустить жидкость, пока не исчезнет резкий запах хлора, или поставить ее отстаиваться, или прокипятить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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