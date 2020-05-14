2020-05-14T14:53:17+03:00
Политика

График хлорирования воды в ДНР - 2020: когда и где будут хлорировать

В ДНР сообщили о графике хлорирования воды в 2020 году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР началось хлорирование воды в городах и поселках. Фото: minstroy-dnr.ruВ ДНР началось хлорирование воды в городах и поселках. Фото: minstroy-dnr.ru
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Старобешево стал первым населенным пунктом в ДНР, где провели хлорирование воды. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Владимир Дубовка.

- С 13 мая в Республике начались мероприятия по дезинфекции водопроводных сетей с использованием хлора. Первым населенным пунктом, в котором провели хлорирование воды, стал поселок Старобешево. Из-за остановки водопроводной насосной станции в течение дня было временно приостановлено централизованное водоснабжение, – рассказал Владимир Дубовка.

Он напомнил, что данные мероприятия проводятся раз в год, в весенне-летний период. Процедура, вызванная технологической необходимостью, длится, как правило, не более двух дней. Администрации городов и районов в обязательном порядке должны информировать население о ее начале на своих информационных ресурсах.

Предлагаем вашему вниманию график хлорирования. В нем возможны изменения.

График хлорирования воды в городах и поселках ДНР. Фото: minstroy-dnr.ru

График хлорирования воды в городах и поселках ДНР. Фото: minstroy-dnr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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