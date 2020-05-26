В ДНР поднимут цены на пиво и сигареты

26 Май 2020 2020-05-26T20:51:21+03:00

Данный законопроект приняли депутаты Народного совета ДНР. Чтобы он вступил в силу его должен подписать Глава ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

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26 мая на пленарном заседании депутаты Народного совета ДНР внесли изменения в закон «О налоговой системе», по которым ставка на акцизный налог для импортного пива и табачных изделий будет увеличена. Об этом сообщил член комитета по бюджету, финансам и экономической политике Игорь Пашков.

— Эти поправки предлагают увеличение ставок акцизного налога на произведенное и ввезенное в ДНР пиво, табачные изделия, а также установления ставок акцизного налога на произведенные и ввезенные в Республику, транзитно перемещенные и экспортируемые электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, — сообщил член комитета.

Напомним, что ранее предыдущее подорожание алкоголя произошло в первый день весны. 1 марта жители Республики ринулись в магазины смотреть – а что же теперь? Делились впечатлениями, возмущались. Дешевая водка подорожала на 60 – 70 рублей, самый низкопробный коньяк – на 30 – 40.

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ИСТОЧНИК KP.RU