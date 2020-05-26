2020-05-26T21:23:42+03:00
Экономика

Народный совет ДНР предложил исключить украинскую гривну из перечня законных средств платежа на таможне

Так, на таможне уже нельзя оплатить сборы за транзит товаров украинскими гривнами
Екатерина Сорока
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Данные изменения обусловлены тем, что денежной единицей ДНР является российский рубль. Фото: khm.depo.uaДанные изменения обусловлены тем, что денежной единицей ДНР является российский рубль. Фото: khm.depo.ua
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26 мая на пленарном заседании парламентариев ДНР председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Мариной Жейновой были предложены изменения для закона «О налоговой системе». Она предлагает исключить украинскую гривну из перечня законных средств платежа налогов и сборов на таможне. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

— Проект закона предлагает внести изменения в статью 161 Закона ДНР «О налоговой системе», установив фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах, — говорится в сообщении. — Соответствующие изменения предлагается также внести в статью 251.

В целом парламентарии поддержали изменения в законе в двух чтениях. Чтобы он вступил в силу, его должен подписать Глава ДНР Денис Пушилин.

— Принятие данных изменений будет соответствовать избранному курсу внешней политики нашего государства, направленному на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации, — добавила Жейнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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