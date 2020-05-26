С 1 августа в ДНР водителей начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

26 Май 2020 2020-05-26T14:51:06+03:00

Идея создания в ДНР собственного страхового полиса уже зреет не один месяц. Фото: mykharkov.info

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26 мая прошло пленарное заседание, парламентарии рассмотрели законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО). В соответствии с сегодняшними реалиями в закон были внесены изменения. Одно из них касается штрафов за отсутствие у водителя страхового полиса. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

— Проект закона предлагает установить срок для страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, при их въезде на территорию ДНР, который будет составлять один рабочий день со дня пересечения границы на весь период пребывания в Республике, — рассказала председатель профильного комитета Марина Жейнова. — Проект закона до 1 августа 2020 года пролонгирует срок моратория на привлечение к ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Напомним, что до правок в законе парламентарии решили, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут введены уже с 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU