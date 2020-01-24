Что нужно знать об ОСАГО в ДНР?

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:03:25+03:00

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут введены уже 1 июня этого года. Фото: mykharkov.info

Как будет работать ОСАГО в Республике? Каков срок действия? И во сколько полис обойдется водителю?

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Идея создания в ДНР собственного страхового полиса уже зреет не один месяц. На днях появились новые подробности по этому поводу. Оказывается, уже через несколько месяцев ОСАГО заработает в ДНР. А летом в силу вступят штрафы за ее отсутствие.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ОСАГО?

Полис ОСАГО будет полезен автомобилистам, которые попали в аварию. Тогда правоохранители и сотрудники страховой выезжают на место ДТП. Они оценивают ущерб. И страховка покрывает все траты пострадавшего.

Также ОСАГО гарантирует компенсацию за причинение ущерба здоровью человека.

КАК БУДУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ДЕНЬГИ ЗА УЩЕРБ?

Регулировать все денежные отношения будет Центральный Республиканский Банк (ЦРБ ДНР). При заключении контракта на ОСАГО у каждого пользователя появится собственный банковский счет, на который и будет начисляться компенсация за причиненный ущерб.

НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ ОСАГО?

Водителям обычных автомобилей ОСАГО будет выдаваться на один год. После чего ее нужно будет переоформить.

Исключения в получении страхового полиса есть только у владельцев сезонной техники.

— Сезонную технику физические лица страхуют на срок до трёх месяцев, а юридические лица приобретают полисы на срок до шести месяцев, — рассказала директор департамента регистрации и надзора за деятельностью банков и финансовых организаций ЦРБ ДНР Светлана Миллер.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ОСАГО?

Наличие ОСАГО у водителя подтверждает бумажный полис. Подделать его невозможно. На документ будут нанесены более десяти степеней защиты. Пластиковые карточки ОСАГО в Республике, пока не предусмотрены.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ВОДИТЕЛЮ ПОЛИС ОСАГО?

Оформление ОСАГО на один год водителю обойдется в 1200 – 1500 рублей. Однако сумма может быть снижена. Только в случае, если водитель уже оформлял страховку на год, и за этот период не попадал в ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU