2020-05-26T19:46:07+03:00
Политика

Боевики ВСУ пригнали военную технику к жилым домам в Донбассе

В их числе гаубицы, боевые бронированные машины и зенитно-ракетные комплексы
Екатерина Сорока
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Также в НМ ДНР сообщили о нарушениях украинскими военными режима прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Также в НМ ДНР сообщили о нарушениях украинскими военными режима прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Разведка Республики обнаружила военную технику ВСУ возле жилых домов в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В их числе самоходные гаубицы, боевые бронированные машины и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

—Размещение военной техники ВФУ ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей. За прошедшие сутки выявлено размещение техники: в селе Веселое – одна 122-мм самоходная гаубица «Гвоздика» и две боевые машины пехоты; в поселке Зачатовка – семь 122-мм буксируемых гаубиц «Лягушка» и шесть самоходных гаубиц «Гвоздика»; в жилом районе Калиново - три зенитно-ракетных комплекса «ОСА», – говорится в сообщении.

Уточняется, что размещенная вблизи жилых домов техника принадлежит боевикам из 10-й и 128-й отдельных горно-штурмовых бригад, а также 54-й отдельной механизированной бригады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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