Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 10 медиков

26 Май 2020 2020-05-26T12:42:03+03:00

Коронавирус нашли у лиц, которые ранее контактировали с заболевшими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 409 жителей

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За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ДНР у 24 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

Все положительные результаты теста на коронавирус за сутки были выявлены у тех, кто контактировали с заболевшими ранее. Среди них - 10 медицинских работников. Минздрав сообщает, что состояние пациентов удовлетворительное. Они уже получают необходимое лечение.

- За сутки по результатам двух отрицательных тестов был выписан 1 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая - мужчина в возрасте 72 лет и женщина в возрасте 71 года, - добавили в ведомстве.

По последним данным, на территории ДНР зарегистрировано и подтверждено 409 случаев инфекции Covid-19: на лечении находится 293 пациента, выписаны – 103 человека, летальных случаев – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU