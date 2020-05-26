2020-05-26T12:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: За сутки медики не выявили новых случаев заболевания Covid-19

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 384 человек
Екатерина Сорока
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Кроме того за прошедшие сутки медики ЛНР зарегистрировали один новый летальный случайКроме того за прошедшие сутки медики ЛНР зарегистрировали один новый летальный случайФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки медики не выявили новых случаев коронавирусом в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 25 мая, выявлено 0 новых случаев заболевания Covid-19, — говорится в сообщении.

Также 25 мая медики выписали из больниц пять человек. Им дважды сделали тест на коронавирус, каждый показал отрицательный результат.

— Кроме того, зарегистрирован один летальный случай, — добавили в ведомстве. — Всего по состоянию на 9.00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 – 384, выписаны – 184 человека, летальных случаев – шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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