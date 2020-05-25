В Луганске спасли косулю, попавшую под машину

25 Май 2020 2020-05-25T19:14:56+03:00

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В Луганске ветеринары спасли косулю, попавшую под машину. Об этом сегодня сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины ЛНР.

- 24 мая поступила информация о том, что в Луганске, возле стадиона в районе Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов найден самец косули, пострадавший от наезда машины. Специалисты Станции по борьбе с болезнями животных оперативно прибыли на место, - говорится в сообщении. - Беспомощное испуганное животное в возрасте около года лежало в кустах в состоянии шока. Во время осмотра косули ветеринары диагностировали открытый перелом обеих задних конечностей.

Животное было доставлено в государственную ветлечебницу Александровска, где врачи оказали ему профессиональную помощь. Сейчас косуля в зооуголке парка «Юбилейный». До полной реабилитации животного луганские ветеринары будут оказывать ему необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU