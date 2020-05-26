2020-05-26T11:46:05+03:00
Политика

За сутки ВСУ обстреляли три поселка ДНР, есть повреждения

Они открыли огонь по трем населенным пунктам Республики: Жабичево, Александровка и Еленовка
Екатерина Сорока
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За предыдущий отчетный период Представительство ДНР в СЦКК насчитало 20 единиц боеприпасов, примененных в обстреле населенных пунктовЗа предыдущий отчетный период Представительство ДНР в СЦКК насчитало 20 единиц боеприпасов, примененных в обстреле населенных пунктовФото: Юлия АНДРИЕНКО
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За прошедшие сутки Представительством ДНР в Совместно центре по контролю и координации режима прекращения огня было зафиксировано три нарушения со стороны Украины. Боевики открыли огонь по трем населенным пунктам Республики: Александровка, Еленовка и Жабичево. Есть повреждения.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: минометы 120 мм, пушки БТР/БМП, гранатометы (РПГ, СПГ, АГС), крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, — говорится в сообщении Представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 48 единиц.

Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано, но есть повреждения. В Александровке в ходе обстрела были повреждены остекление, крыши и фасады у шести жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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