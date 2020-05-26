За сутки ВСУ обстреляли три поселка ДНР, есть повреждения

26 Май 2020 2020-05-26T11:46:05+03:00

За предыдущий отчетный период Представительство ДНР в СЦКК насчитало 20 единиц боеприпасов, примененных в обстреле населенных пунктов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Они открыли огонь по трем населенным пунктам Республики: Жабичево, Александровка и Еленовка

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки Представительством ДНР в Совместно центре по контролю и координации режима прекращения огня было зафиксировано три нарушения со стороны Украины. Боевики открыли огонь по трем населенным пунктам Республики: Александровка, Еленовка и Жабичево. Есть повреждения.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: минометы 120 мм, пушки БТР/БМП, гранатометы (РПГ, СПГ, АГС), крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, — говорится в сообщении Представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 48 единиц.

Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано, но есть повреждения. В Александровке в ходе обстрела были повреждены остекление, крыши и фасады у шести жилых домов.

Читайте также

Главный хранитель памяти о «солдатах слова» Донбасса Виктор Вовенко: Часто искал фронтовиков среди погибших, а находил в живых

Старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета отмечает шестидесятилетие своей деятельности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU