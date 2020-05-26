Министр здравоохранения ДНР рассказала о реальных проблемах в борьбе с COVID-19

26 Май 2020 2020-05-26T22:12:20+03:00

Всего под наблюдением у медиков ДНР находится 8083 человек. Фото: ДАН

Они связаны с действием запрета на вывоз из РФ лекарств и медизделий

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25 мая прошла встреча министра здравоохранения ДНР Ольги Долгошапко с председателем партии «Справедливая Россия», руководителем фракции в Госдуме РФ Сергеем Мироновым. Там министр озвучила реальные проблемы, которые есть в Республике в борьбе с COVID-19.

— В отношении обеспеченности средствами защиты завод в Горловке выпускает респираторы в достаточном количестве, но защитных комбинезонов и одноразовых халатов не хватает, особенно для работников скорой помощи, первичного звена, участковых врачей, — сообщила Долгошапко. — Мы с трудом можем завести перевязочные материалы, практически остановлены плановые хирургические операции, не хватает шприцов, есть проблемы с препаратами для оказания помощи и больным с COVID-19.

Сложившаяся ситуация вполне решаема. Поэтому Ольга Долгошапко обратилась с просьбой к депутату, чтобы первый гуманитарный конвой из России на Донбасс привез медикаменты для лечения COVID-19.

Добавим, что по актуальной информации на 25 мая в Республике официально зарегистрировано 385 случаев заражения COVID-19 за все время. Из этого числа 102 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Лечение от Covid-19 продолжают 272 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU