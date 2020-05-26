2020-05-26T22:44:06+03:00
Общество

Когда выпускники ЛНР получат свои аттестаты?

Выдать аттестаты планируется не позднее 19 июня
Екатерина Сорока
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Из-за коронавируса ГИА пришлось отменить и в ДНР. Фото: nt1941.suИз-за коронавируса ГИА пришлось отменить и в ДНР. Фото: nt1941.su
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Министерство образования и науки ЛНР установило даты выдачи аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. Для первых это произойдет не позднее 12 июня, а вторым – не позднее 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Определены даты выдачи документов государственного образца о соответствующем уровне образования, — говорится в сообщении. — Выпускники девятых классов общеобразовательных учреждений получат аттестаты об основном общем образовании не позднее 12 июня. Выпускники 11-х классов получат аттестаты о среднем общем образовании не позднее 19 июня.

Напомним, что ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщил об отмене государственных итоговых экзаменов для выпускников. Это вынужденная мера из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным на 25 мая в Республике официально зарегистрировано 384 случая заражения COVID-19, среди которых больше десяти – это дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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