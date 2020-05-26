Погода в Луганске на день: 26 мая синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь

26 Май 2020 2020-05-26T10:38:28+03:00

За 130 лет 26 мая в Луганске самая высокая температура воздуха составляла 30 градусов, а самая низкая – 3 градуса. Фото: инстаграм gao_lnr

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Погода в Луганске и по всей Республике на 26 мая обещает быть пасмурной. В некоторых населенных пунктах даже пройдет дождь. Но он будет не долгим. Температура воздуха днем поднимется до 17 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

—26 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, утром местами туман, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 12-17 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 15-16 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU