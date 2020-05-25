Коронавирус в ЛНР, последние новости на 25 мая 2020 года: что известно на данный момент

За выходные дни, 23 и 24 мая, коронавирус в ЛНР был выявлен еще у семи жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям, за выходные выявлено семь новых случаев заболевания Covid-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 46 человек, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Республике была диагностирована у 384 человек.

- Всего по состоянию на 9.00 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Республики – 384, - рассказали в здравоохранительном учреждении ЛНР.

В Минздраве Республики отметили, что из этого числа 179 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зафиксировано пять летальных случаев. Лечение продолжают 200 пациентов.

- При первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - обратились к жителям в министерстве здравоохранения ЛНР.

Напомним, что до 11 мая в Луганской Народной Республике действовал строгий режим самоизоляции. С 12 мая было принято решение - возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

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