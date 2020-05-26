Погода в Донецке на день: 26 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой
С самого утра и до позднего вечера небо над Донецком будет скрыто за тучами, поэтому весь день будет лить дождь. Временами будут сильные порывы, но самый пик придется на вечер.
Если планируете выходить в этот день на улицу, то лучше всего вооружиться зонтами и верхней одеждой из непромокаемой ткани. Температур воздуха днем составит 13 – 16 градусов выше нуля. А скорость воздушных потоков всего 1 – 9 метров в секунду. Ветер будет в восточном направлении.
Народный прогноз погоды. 26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи – Комарницы. На этот день у наших предков также было несколько приемов для предсказания погоды и урожая.
— Много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек, — так говорили в старину.
Погоду на следующий день народ также определяет по ласточкам. Если накануне вечером они летают низко, то в скором следует ожидать дождя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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