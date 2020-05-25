Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 мая 2020 года: что известно на данный момент

Тесты на коронавирус в ДНР в воскресенье 24 мая не проводились. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 24 мая исследования на заболевание Covid-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в ДНР зарегистрирован один летальный случай.

- От коронавирусной инфекции – скончался мужчина в возрасте 58 лет, - рассказали в министерстве.

За все время коронавирусную инфекцию диагностировали у 385 жителей. Из этого числа 102 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 11 летальных случаев. Лечение от Covid-19 продолжают 272 пациента.

- Всего под наблюдением 8083 человек: в условиях стационарных отделений - 266 человек, 7817 человек – находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 298 человек, - рассказали в здравоохранительном учреждении Республики.

В Минздраве ДНР напомнили о важности соблюдения жителями профилактических мер и рекомендаций.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем в Донецкой Народной Республики продолжает действовать режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Закрытыми остаются поселок Новый Свет, что в Старобешево и Новоазовский район. В связи с этим на неопределенный срок отодвигается дата начала курортного сезона.

Общественный транспорт, магазины, рынки и объекты предоставления услуг работают в штатном режиме при соблюдении всех требований и норм.

Жители Республики соблюдают противоэпидемические меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный хранитель памяти о «солдатах слова» Донбасса Виктор Вовенко: Часто искал фронтовиков среди погибших, а находил в живых

Старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета отмечает шестидесятилетие своей деятельности (подробнее)