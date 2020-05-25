25 Май 2020 2020-05-25T22:25:39+03:00

В Донецке в ботаническом саду зацвели ирисы. Фото: Фейсбук

Изменить размер текста: A A

В Донецком ботаническом саду коллекция ирисов насчитывает больше ста сортов мировой селекции, тридцать распространенных в природе видов и большое количество сеянцев, выведенных местными специалистами.

- Эти удивительные цветы имеют много названий. Их называют петушки, касатики, косички, меч-лилия, - говорят сотрудники ботсада. - Ирис в переводе с греческого означает радуга. Назван он был так древнегреческим врачом Гиппократом, в честь богини Ириды.

В эти дни коллекция ирисов в ботаническом саду становится центром притяжения посетителей. Многообразие форм и расцветок этого растения поражает и взрослых, и детей.

Ученые донецкого ботанического сада описали четыре сеянца собственной селекции. Их назвали в честь знаменитых людей Донбасса: Григория Бондаря, Леонида Быкова, Бориса Красникова и Джона Юза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди здесь дружные. Название обязывает»: Как живет улица в Донецке, названная в честь «Комсомольской правды»

Корреспондент «КП» прогулялся улицей, названной в честь известного издания (подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU