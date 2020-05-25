2020-05-25T17:53:42+03:00
Политика

Глава ДНР призвал жителей пополнять банк крови на случай эскалации напряженности на фронте

Денис Пушилин в очередной раз лично сдал кровь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин призвал жителей пополнять банк крови на случай эскалации напряженности на фронте. Фото: glavadnr.ruПушилин призвал жителей пополнять банк крови на случай эскалации напряженности на фронте. Фото: glavadnr.ru
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Сегодня, 25 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в очередной раз стал донором крови. В Республиканский центр крови также пришли глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, активисты общественной организации «Молодая Республика».

- Ситуация развивается самым непредсказуемым образом. К сожалению, украинская сторона не прислушалась к нашим предупреждениям, и провокации продолжаются. На нашем опыте мы знаем, что кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Банк крови нужно пополнять, сейчас он не в лучшем состоянии, – подчеркнул Денис Пушилин.

Глава Республики призвал жителей сдавать кровь в условиях эскалации на линии соприкосновения. Ранее он привел подразделения Народной милиции в полную боевую готовность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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