Глава ДНР призвал жителей пополнять банк крови на случай эскалации напряженности на фронте

25 Май 2020 2020-05-25T17:53:42+03:00

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Сегодня, 25 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в очередной раз стал донором крови. В Республиканский центр крови также пришли глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, активисты общественной организации «Молодая Республика».

- Ситуация развивается самым непредсказуемым образом. К сожалению, украинская сторона не прислушалась к нашим предупреждениям, и провокации продолжаются. На нашем опыте мы знаем, что кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Банк крови нужно пополнять, сейчас он не в лучшем состоянии, – подчеркнул Денис Пушилин.

Глава Республики призвал жителей сдавать кровь в условиях эскалации на линии соприкосновения. Ранее он привел подразделения Народной милиции в полную боевую готовность.

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ИСТОЧНИК KP.RU