Глава ДНР призвал жителей пополнять банк крови на случай эскалации напряженности на фронте
Сегодня, 25 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в очередной раз стал донором крови. В Республиканский центр крови также пришли глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, активисты общественной организации «Молодая Республика».
- Ситуация развивается самым непредсказуемым образом. К сожалению, украинская сторона не прислушалась к нашим предупреждениям, и провокации продолжаются. На нашем опыте мы знаем, что кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Банк крови нужно пополнять, сейчас он не в лучшем состоянии, – подчеркнул Денис Пушилин.
Глава Республики призвал жителей сдавать кровь в условиях эскалации на линии соприкосновения. Ранее он привел подразделения Народной милиции в полную боевую готовность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД ДНР рассказала, как украинские власти могут вернуть доверие жителей Донбасса
Наталья Никонорова прокомментировала стремление Киева провести в Донбассе выборы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU