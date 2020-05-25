25 Май 2020 2020-05-25T13:12:02+03:00

От коронавируса в ДНР умер еще один человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время в Республике от COVID-19 умерли одиннадцать человек

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За прошедшие сутки в ДНР от коронавирусной инфекции умер один человек – мужчина в возрасте 58 лет. За все время – одиннадцать. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- 24 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 385 случая заражения COVID-19. Сейчас на лечении находятся 272 пациента, - рассказали в Министерстве здравоохранения.

На сегодня под наблюдением врачей в инфекционных стационарах 266 человек, на самоизоляции – 7817. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 298 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU