2020-05-25T15:58:05+03:00
Общество

Большая удача: В небе над Донецком можно будет увидеть полет МКС

26, 27, 28 мая можно наблюдать по два пролета станции в интервале с 21 до 22 часов
Екатерина Сорока
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Пилотируемая орбитальная Международная космическая станция (МКС) эксплуатируется с 1998 года. Фото: Вокруг Света УкраинаПилотируемая орбитальная Международная космическая станция (МКС) эксплуатируется с 1998 года. Фото: Вокруг Света Украина
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В Донецке местные жители смогут увидеть полет международной космической станции (МКС). Об этом сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики и дидактики Донецкого национального университета Борис Бешевли.

В Донецке 26, 27, 28 мая можно наблюдать по два пролета станции в интервале от 21 до 22 часов. Продолжительность наблюдения от 2 до 6 минут. МКС является третьим по яркости объектом в ночном небе, и в эти дни ее блеск может достигать -3,5 звездной величины, что немного слабее Венеры, у которой блеск равен -4,2, — рассказал Бешевли.

Увидеть полет МКС – это большая удача. Для этого должны быть соблюдены несколько условий: благоприятная погода, прохождение орбиты станции над точкой наблюдения и наблюдение до момента входа МКС в тень планеты.

Чтобы найти станцию на звездном полотне, нужно внимательно вглядеться в небо и найти на нем яркую точку. Она выделяется на фоне других небесных тел тем, что быстро меняет свое местоположение. И по мере своего движения изменяется ее цвет от белого до оранжевого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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