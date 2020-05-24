Житель Донбасса собрал из металлолома скульптуру раритетного авто

24 Май 2020 2020-05-24T20:47:00+03:00

Александр Моисеенко рядом со своей скульптурой «Тень целой эпохи». Фото: facebook.com/Александр Моисеенко

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В подконтрольном Киеву Северодонецке, в сквере на пересечении улиц Менделеева и Дружбы народов появилась скульптура раритетного авто. Ее сделал местный житель Александр Моисеенко. Мастер назвал свое изделие «Тень целой эпохи». Это уже 32-я по счету скульптура Моисеенко, установленная в городе.

- «Тень целой эпохи» - дань уважения инженерам эры паровых двигателей, - написал на своей страничке в соцсети мастер. - Мне удалось создать работу, способную вызвать улыбку и у ребенка, и у взрослого инженера, и у пожилого горожанина.

Мальчишки уже осваивают ретро-автомобиль. Фото: facebook.com/Александр Моисеенко

Моисеенко рассказал, что создал автомобиль из металлолома и подручных средств. Например, предохранительный клапан – из клапана пивной кеги. Заставляет улыбнуться настоящий манометр со шкалой из подковы для лошади и стрелкой из старинного кованого гвоздика. Педали сделаны из сапожных лапок, бампер – из оси телеги. Внутри фар линзы с настоящих автомобильных фар.

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ИСТОЧНИК KP.RU