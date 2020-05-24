На Украине сторонников ДНР стали судить «за пропаганду войны»

24 Май 2020 2020-05-24T19:45:16+03:00

За призыв бороться против украинских карателей, убивающих мирных жителей, можно попасть в тюрьму на три года. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Изменить размер текста: A A

В подконтрольной Киеву Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта оглашен приговор за пропаганду войны. Об этом отчитались в пресс-службе областной прокуратуры.

28-летнюю жительницу Покровска (до переименования – Красноармейск) Красноармейский районный суд осудил на 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст. 436 УК (пропаганда войны).

Жительницу обвинили в том, что на протяжении 2015-2016 годов она распространяла в социальной сети «ВКонтакте» тексты с призывами к «совершению умышленных действий с целью изменения границ Донбасса и Украины». Кроме того, в 2016 и 2018 годах распространяла через Интернет изображения с призывами «к развязыванию военного конфликта в Донбассе».

Прецедент с осуждением молодой женщины «за пропаганду войны» - тревожный симптом. Если раньше сторонников республик Донбасса судили за сепаратизм - посягательство на территориальную целостность Украины, то теперь хотят обвинить их в разжигании войны. В то время, когда сотни тысяч в действительности виновных в войне радикалов разгуливают на свободе. И продолжают вершить свое черное дело.

Напомним, что статья 436 УК Украины гласит: «Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов - наказываются исправработами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий политолог: Такой у нас мир, что от прифронтовых районов скоро камня на камне не останется

Президент Украины явно саботирует Минский процесс (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU