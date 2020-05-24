Десантник из 25-й бригады ВСУ выстрелил спецназовцу в ногу, чтобы не устраивал провокации

24 Май 2020 2020-05-24T18:51:48+03:00

Снайперам из спецназа поставлена задача стрелять по мирным жителям, чтобы спровоцировать ответный огонь. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Десантник из 25-й бригады ВСУ выстрелил спецназовцу в ногу, чтобы не устраивал провокацию на линии соприкосновения. А оператору телеканала «1+1» десантники разбили видеокамеру. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Для проведения провокаций против ЛНР по приказу командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» генерала Петра Ромигайло в зону ответственности 25-й, 30-й и 24-й бригад направлены спецгруппы 8-го полка Сил специальных операций (ССО). В их составе снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов, - рассказал Осадчий.

Задача групп - обстрелы населенных пунктов и убийство мирных жителей с целью провоцирования ответного огня со стороны Народной милиции. «Ответку» будут фиксировать представители телеканалов «1+1», «ICTV» и пресс-службы ООС.

Но не все военнослужащие на передовой хотят обострения – ведь ответный огонь будет вестись по их позициям. В зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ спецназовцы не смогли выполнить поставленную задачу из-за противодействия со стороны десантников.

- По данным нашего источника, по прибытию спецназовцев на позиции в районе села Лобачево завязалась потасовка с военнослужащими 3-го парашютно-десантного батальона, - сообщил Осадчий. - Командир взвода сержант Саенко выстрелил в ногу спецназовца Перькова. Кроме того, оператору телеканала «1+1» Литвену десантники разбили видеокамеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU